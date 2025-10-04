60-летняя Элизабет Херли раскрыла свой секрет красоты

Актриса Элизабет Херли раскрыла свой секрет красоты.

Как передает Day.Az, об этом сообщает Dailу Mail.

60-летняя Элизабет Херли рассказала, что соблюдает правильное питание и регулярно занимается спортом.

"Я вообще почти не пью алкоголь. Я заметила, что с возрастом мой организм перерабатывает его хуже, чем в молодости. Теперь я употребляю алкоголь лишь изредка и только в качестве удовольствия", - рассказала Херли.