60-летняя Элизабет Херли раскрыла свой секрет красоты

Актриса Элизабет Херли раскрыла свой секрет красоты.
Как передает Day.Az, об этом сообщает Dailу Mail.
60-летняя Элизабет Херли рассказала, что соблюдает правильное питание и регулярно занимается спортом.
"Я вообще почти не пью алкоголь. Я заметила, что с возрастом мой организм перерабатывает его хуже, чем в молодости. Теперь я употребляю алкоголь лишь изредка и только в качестве удовольствия", - рассказала Херли.
