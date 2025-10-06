Дженну Ортегу запечатлели в мини-юбке на вечеринке

Американскую актрису Дженну Ортегу запечатлели на публике в мини-юбке.

Как передает Day.Az, соответствующий материал приводит Daily Mail.

Звезду сериала "Уэнсдей" сняли, когда она покидала вечеринку бренда Christian Dior в рамках Недели моды в Париже. Она предстала перед камерой в облегающем черном жилете на пуговицах и джинсовой мини-юбке с необработанным краем подола и потертостями.

Также 23-летняя артистка надела остроносые черные туфли на шпильках и взяла с собой клатч в тон.