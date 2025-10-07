Шарлиз Терон раскритиковали за неуважительное отношение к Джонни Деппу

Голливудскую актрису Шарлиз Терон раскритиковали за неуважительное отношение к коллеге Джонни Деппу.

Как передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru, видео и комментарии опубликованы на сайте Daily Mail.

1 октября Шарлиз Терон стала гостьей показа бренда Dior, который прошел в рамках Недели моды в Париже. На мероприятии также присутствовал Джонни Депп. В соцсетях появилось видео, в котором актриса игнорирует коллегу. В ролике она поздоровалась с главным исполнительным директором компании LVMH Бернаром Арно и женой президента Франции Эмманюэля Макрона Брижит, но не подошла к Джонни Деппу, который стоял рядом.

Читатели Daily Mail осудили знаменитость.

"Какая же она противная женщина. В интервью всегда выглядит какой-то странной и неестественной", "Типичная Шарлиз Терон! Она грубиянка, и всегда такой была", "Она странная, а Джонни просто потрясающий", "Публичное презрение не поможет вам обрести друзей и покажет, насколько вы несерьезны", "Это показывает, что у нее нет манер", - писали в комментариях.