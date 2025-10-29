Звезда «Сумерек» вышла на публику в необычном платье

Звезда "Сумерек" и актриса Кристен Стюарт появилась на публике в полупрозрачном платье.

Как передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru, фото опубликованы в Instagram.

Кристен Стюарт посетила премьеру фильма "Хронология воды" на фестивале AFI FEST 2025 в Голливуде. Актриса позировала перед фотографами в бордовом платье-миди из полупрозрачного кружева, под которое не стала надевать бюстгальтер.

Артистка также надела леггинсы в тон и черные туфли на каблуках. Знаменитости уложили волосы в небрежный пучок и сделали макияж в естественных тонах.