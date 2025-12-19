Известного рэпера приговорили к 9 месяцам тюрьмы

Румынский суд приговорил американского рэпера Wiz Khalifa к девяти месяцам лишения свободы по делу о хранении наркотиков, пишет Metro, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Исполнителю, настоящее имя которого - Кэмерон Джибрил Томаз, 38 лет. Прокуратура утверждает, что у рэпера было обнаружено более 18 граммов каннабиса во время концерта. Дело рассматривалось Апелляционным судом города Констанца, который удовлетворил апелляцию прокуратуры и вынес окончательный приговор - девять месяцев тюремного заключения по статье "хранение опасных наркотиков без права для личного употребления".

Ранее Wiz Khalifa был оштрафован $700, однако прокуратура сочла это наказание недостаточным и добилась ужесточения приговора. Хотя решение суда считается окончательным в рамках румынского законодательства, юридическая команда артиста намерена продолжить обжалование решения.

Рэпер опубликовал заявление в cоцсетях, в котором извинился перед румынской публикой. Он отметил, что не намеревался проявлять неуважение к стране.

В настоящее время артист находится в США. На данный момент не сообщается, будет ли Румыния добиваться экстрадиции исполнителя для исполнения приговора.