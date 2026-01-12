Селену Гомес заподозрили в беременности

Певица и актриса Селена Гомес спровоцировала слухи о беременности. Фото и комментарии опубликованы на сайте Daily Mail, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Селена Гомес и ее супруг Бенни Бланко посетили церемонию вручения премии "Золотой глобус", которая состоялась 12 января в Лос-Анджелесе. Певица выбрала для мероприятия черное макси-платье с открытыми плечами, верх которого был украшен белыми перьями. Поп-исполнительница также надела массивные серьги и кольца. Внимание интернет-пользователей привлекла поза, в которой стояла артистка. Фанаты заметили, что она положила руку на живот, как бы намекая на беременность.

"Искренние улыбки у обоих, при этом они держатся за животы...Интересно, зачем?", "На каждой фотографии она держит руку на животе", - писали читатели Daily Mail.