Американская актриса Дрю Бэрримор рассказала о травле в 10 лет из-за внешности и фигуры. Воспоминаниями она поделилась в собственном шоу The Drew Barrymore Show, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Знаменитость призналась, что в начале карьеры многие люди начали обращать внимание на то, как она выглядит. "Эта фотография просто разбивает мне сердце. Мне было 10 лет, и все вокруг говорили мне: "Ты выглядишь не так, как в фильме "Инопланетянин". Ты слишком полная. Ты недостаточно блондинка. Ты недостаточно взрослая. Ты слишком молодая. Ты невысокая"", - посетовала Бэрримор.

По ее словам, она очень счастлива, что пережила этот нелегкий период в своей жизни. "Я не знаю, кем я должна была быть для других людей. В 10 лет ты не знаешь себя", - подчеркнула звезда.