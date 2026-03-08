Перезапуск «Спасателей Малибу» получил новую актрису

Актриса Хэсси Харрисон, известная по сериалу "Йеллоустоун", получила роль в готовящемся перезапуске культового проекта "Спасатели Малибу", который разрабатывается для канала Fox.

Как передает Day.Az со ссылкой на PeopleTalk, об этом сообщает издание Variety.

В новом сериале Харрисон воплотит персонажа по имени Нэт - девушку, выросшую в приемной семье и сумевшую добиться успеха в спорте, став олимпийской чемпионкой.

Ключевой фигурой истории станет Хоби Буканнон - сын легендарного спасателя Митча Буканнона. В оригинальном шоу этого героя играл Дэвид Хассельхофф. В новой версии роль Хоби исполнит Стивен Амелл.

По сюжету повзрослевший Хоби, который в юности считался проблемным подростком, теперь возглавляет команду спасателей и старается достойно продолжать дело своего знаменитого отца. Его жизнь резко меняется после неожиданной встречи с Чарли - дочерью, о существовании которой он раньше не подозревал. Девушка мечтает продолжить семейную традицию и стать частью команды спасателей.

Премьера обновленных "Спасателей Малибу" запланирована на период 2026-2027 годов. Первый сезон будет состоять из 12 эпизодов.