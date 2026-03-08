Леди Гага объявила о скорой свадьбе с Майклом Полански

Певица Леди Гага поделилась радостными новостями о личной жизни: артистка собирается выйти замуж за своего возлюбленного Майкла Полански.

Как передает Day.Az со ссылкой на PeopleTalk, о предстоящей свадьбе она рассказала во время беседы с Бруно Марсом в эфире Romantic Radio на платформе TikTok.

"Мы с женихом путешествовали весь год. Но скоро мы поженимся и очень надеемся, что ты сможешь выбрать для нас особенный трек", - сказала в эфире Гага.

Бруно ответил: "Если хотите посвятить песню своему будущему мужу, я бы посоветовал "Risk It All". Посвящаю эту песню Леди Гаге и ее жениху. Майкл, это и для тебя тоже".

Отношения певицы с предпринимателем Майклом Полански стали известны в начале 2020 года. Позже Гага подтвердила роман, опубликовав совместное фото в социальных сетях.

С тех пор они неоднократно появлялись вместе на мероприятиях и поддерживали друг друга в профессиональных проектах. Их отношения развивались довольно спокойно и без громких скандалов.

По сообщениям СМИ, в 2024 году Полански сделал предложение певице, после чего пара начала готовиться к свадьбе. Теперь сама Леди Гага подтвердила, что торжество действительно состоится в ближайшее время.