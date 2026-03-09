Эмили Ратаковски поделилась редкими кадрами с сыном

Эмили Ратаковски поделилась трогательными фотографиями со своим сыном Сильвестром в честь его дня рождения.

Об этом передает Day.Az со ссылкой на PeopleTalk.

В Instagram она опубликовала серию кадров с малышом и коротко подписала пост: "My baby is FIVE!!" ("Моему малышу уже пять!").

Модель редко показывает мальчика в соцсетях, поэтому публикация сразу привлекла внимание поклонников и собрала тысячи комментариев с поздравлениями.

Сильвестр Аполло родился 8 марта 2021 года, когда Эмили была замужем за продюсером Себастьяном Беар-МакКлардом. Пара состояла в браке с 2018 года по 2022 год. Как это выяснилось позже - они расстались из-за неверности Себастьяна. Тогда Эмили "отпраздновала" свой развод сразу двумя новыми кольцами, сделанными из бриллиантов ее бывшего обручального кольца.

После Эмили была замечена с разными завидными женихами Голливуда. Например, модель недолгое время встречалась с Питом Дэвидсоном, Гарри Стайлсом и даже Брэдом Питтом.

Однако сейчас стало известно, что она состоит в отношениях с бывшим возлюбленным Дуа Липы - Роменом Гаврасом. Он известный французский режиссер. Официально роман подтвердился, когда Эмили поделилась совместными фото в социальных сетях.