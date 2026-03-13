Кейт Мосс в образе Мэрилин Монро снялась для глянца

Модель Кейт Мосс в образе Мэрилин Монро снялась для обложки журнала EE72 экс-главреда британского Vogue Эдварда Эннинфула. Снимки появились в Instagram издания, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

52-летняя Кейт Мосс позировала перед камерой, сидя на рояле и в салоне кабриолета. Модель примерила парик с каре и холодным блондом, а также ей сделали макияж с широкими стрелками. На обложке она была одета в бельевой топ из серебряных пайеток.