https://news.day.az/showbiz/1821671.html Кейт Мосс в образе Мэрилин Монро снялась для глянца Модель Кейт Мосс в образе Мэрилин Монро снялась для обложки журнала EE72 экс-главреда британского Vogue Эдварда Эннинфула. Снимки появились в Instagram издания, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru. 52-летняя Кейт Мосс позировала перед камерой, сидя на рояле и в салоне кабриолета.
Кейт Мосс в образе Мэрилин Монро снялась для глянца
Модель Кейт Мосс в образе Мэрилин Монро снялась для обложки журнала EE72 экс-главреда британского Vogue Эдварда Эннинфула. Снимки появились в Instagram издания, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.
52-летняя Кейт Мосс позировала перед камерой, сидя на рояле и в салоне кабриолета. Модель примерила парик с каре и холодным блондом, а также ей сделали макияж с широкими стрелками. На обложке она была одета в бельевой топ из серебряных пайеток.
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре