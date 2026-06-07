Кейт Уинслет устроила сюрприз слепой 14‑летней поклоннице

Актриса Кейт Уинслет связалась с 14‑летней Эрин - слепой с рождения поклонницей кино - после того, как узнала, что та проехала 140 миль туда и обратно, чтобы посмотреть фильм "Вверх по волшебному дереву". Об этом сообщает "Би-би-си", передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Юная жительница ирландской деревни Брукборо решилась на трехчасовую поездку ради сеанса с аудиоописанием (AD). Девочка призналась, что ходит в кино нечасто, поскольку в ближайших кинотеатрах нет специальных наушников. Однако она очень хотела увидеть экранизацию серии книг Энид Блайтон, так как "обожает" произведения писательницы.

"Би-би-си" отмечает, что Уинслет была потрясена историей Эрин и вместе с продюсером фильма организовала видеозвонок с юной поклонницей. Во время беседы 14-летняя ирландка едва не потеряла дар речи.

"Я сразу узнала голос Кейт, но это был такой шок!" - поделилась Эрин.

Уинслет призналась, что "в восторге" от разговора с Эрин и "абсолютно потрясена" расстоянием, которое той пришлось преодолеть. Продюсер Пиппа Харрис, в свою очередь, извинилась перед девочкой от лица всей киноиндустрии.

"Возможно, это окажет дополнительное давление на кинотеатры, и ни одному другому ребенку не придется ехать так далеко, как вам, чтобы посмотреть фильм. Это действительно ужасно", - сказала она.

Как утверждает "Би-би-си", после звонка Эрин расплакалась от счастья. Она понадеялась, что поддержка Уинслет привлечет внимание к проблеме доступности кино для незрячих зрителей.