Актер фильмов «Отверженные» и «Граф Монте-Кристо» скончался

Британский актер театра и кино Патрик Годфри, известный по ролям в фильмах "Граф Монте-Кристо" и "Отверженные", скончался в возрасте 93 лет. О смерти артиста во вторник, 7 июня, сообщило агентство Markham Froggatt & Irwin, передает Day.Az со ссылкой на Известия.

"С глубоким прискорбием сообщаем, что Патрик Годфри ушел из жизни прошлой ночью. Он мирно скончался дома в окружении своей семьи", - говорится в заявлении.

Причина смерти актера не уточняется. У Годфри остались супруга, актриса Аманда Уокер, а также сын и дочь. Актер родился в Лондоне в 1933 году. В 1970-х и 1980-х годах он принял участие в съемках ряда классических британских картин, среди которых "Жара и пыль" (1983), "Комната с видом" (1985) и "Пунктик" (1986).

Мировую известность Годфри принесла роль Леонардо да Винчи в фильме "История вечной любви" (1998), где его партнершей по площадке стала Дрю Бэрримор. Также Годфри снимался в киномюзикле "Отверженные" (2012) и популярных телесериалах "Доктор Кто", "Инспектор Морс" и "Пуаро Агаты Кристи".

Помимо карьеры в кинематографе Годфри был востребован на театральной сцене. Он выступал в Национальном театре Великобритании и сотрудничал с другими ведущими коллективами страны.