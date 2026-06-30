Джоли о жизни после развода с Питтом

Голливудская актриса Анджелина Джоли призналась, что ее сломил развод с артистом Брэдом Питтом.

Как передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru, ее слова приводит издание Daily Mail.

Анджелина Джоли последние десять лет была сосредоточена на воспитании детей, поэтому ни с кем не встречалась. Однако актриса намекнула, что готова к переменам в жизни.

"Да, все меняется, но так, как я не ожидала. Я не чувствую, что мне уже 51, и не готова думать о старости. Чувствую, что мне нужно снова жить. Снова быть свободной. Потому что мне кажется, что жизнь меня немного сломила", - заявила звезда.