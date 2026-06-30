https://news.day.az/showbiz/1845101.html Джоли о жизни после развода с Питтом Голливудская актриса Анджелина Джоли призналась, что ее сломил развод с артистом Брэдом Питтом. Как передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru, ее слова приводит издание Daily Mail. Анджелина Джоли последние десять лет была сосредоточена на воспитании детей, поэтому ни с кем не встречалась.
Джоли о жизни после развода с Питтом
Голливудская актриса Анджелина Джоли призналась, что ее сломил развод с артистом Брэдом Питтом.
Как передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru, ее слова приводит издание Daily Mail.
Анджелина Джоли последние десять лет была сосредоточена на воспитании детей, поэтому ни с кем не встречалась. Однако актриса намекнула, что готова к переменам в жизни.
"Да, все меняется, но так, как я не ожидала. Я не чувствую, что мне уже 51, и не готова думать о старости. Чувствую, что мне нужно снова жить. Снова быть свободной. Потому что мне кажется, что жизнь меня немного сломила", - заявила звезда.
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