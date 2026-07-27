Внешность 63-летнего Джонни Деппа на фестивале удивила фанатов

Американский актер Джонни Депп посетил фестиваль Comic-Con в Сан-Диего и удивил фанатов внешностью. Фото и комментарии появились на сайте издания Daily Mail, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

63-летний артист предстал на сцене мероприятия в темно-синем пальто и черной шляпе-цилиндре, опираясь при этом на трость. Кроме того, на нем присутствовали седые волосы и борода.

Журналисты портала рассказали, что неузнаваемый образ знаменитости связан с фильмом "Эбенезер: Рождественская история", в котором он исполняет главную роль. В основу сюжета киноленты легло произведение Чарльза Диккенса, повествующее о скупом богаче Эбенезере Скрудже.

Читатели портала, в свою очередь, оценили внешний вид кумира в комментариях под материалом: "На первый взгляд мне показалось, что это Колин Ферт", "Ух ты, какой отличный грим!", "Никогда бы не догадался, что это он. Замечательный актер", "Джонни Депп, похоже, обожает наряжаться для ролей: будь то усы, парик, протезы. Приятно видеть, что он сохранил детскую непосредственность в актерском искусстве", "Какой хамелеон".