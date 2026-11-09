Марго Робби на показе круизной коллекции Chanel

Австралийская актриса и продюсер Марго Робби прошлась по улице в откровенном образе.

Как передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru, снимки публикует Daily Mail.

36-летняя звезда "Грозового перевала" пришла на показ круизной коллекции Chanel в белом прозрачном платье, отказавшись при этом от бюстгальтера. При этом сквозь наряд просвечивались трусы в тон с завышенной талией. Образ Робби дополнили черные туфли и маленькая сумка Chanel.