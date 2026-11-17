Актриса Анджелина Джоли купила себе "секретный" особняк вдали от Голливуда. Новое поместье знаменитости находится в американском штате Коннектикут, сообщает Page Six, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

По словам Джоли, она оставалась в Лос-Анджелесе ради своих детей и собиралась покинуть город, когда им исполнится 18 лет. У актрисы есть недвижимость в Нью-Йорке - это жилье она использует как временное.

Поместье в Коннектикуте же может стать постоянным местом жительства звезды. Сумма сделки и подробности об особняке не раскрываются. Известно, что по соседству будут жить Кит Ричардс, Майкл Дж. Фокс и Мэрил Стрип.