https://news.day.az/showbiz/1874239.html Джоли купила себе «секретный» особняк Актриса Анджелина Джоли купила себе "секретный" особняк вдали от Голливуда. Новое поместье знаменитости находится в американском штате Коннектикут, сообщает Page Six, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru. По словам Джоли, она оставалась в Лос-Анджелесе ради своих детей и собиралась покинуть город, когда им исполнится 18 лет.
Джоли купила себе «секретный» особняк
Актриса Анджелина Джоли купила себе "секретный" особняк вдали от Голливуда. Новое поместье знаменитости находится в американском штате Коннектикут, сообщает Page Six, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.
По словам Джоли, она оставалась в Лос-Анджелесе ради своих детей и собиралась покинуть город, когда им исполнится 18 лет. У актрисы есть недвижимость в Нью-Йорке - это жилье она использует как временное.
Поместье в Коннектикуте же может стать постоянным местом жительства звезды. Сумма сделки и подробности об особняке не раскрываются. Известно, что по соседству будут жить Кит Ричардс, Майкл Дж. Фокс и Мэрил Стрип.
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