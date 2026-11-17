https://news.day.az/showbiz/1874319.html 3-летний сын Рианны и A$AP Rocky снялся для обложки глянца Сын Рианны и A$AP Rocky Райот Роуз стал лицом нового выпуска журнала Arena Homme + Magazine. Как передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru, снимками она поделилась в Instagram. 3-летний Райот Роуз позировал в джинсовой рубашке и брюках. В кадре мальчик стоял на чемодане Louis Vuitton.
3-летний сын Рианны и A$AP Rocky снялся для обложки глянца
Сын Рианны и A$AP Rocky Райот Роуз стал лицом нового выпуска журнала Arena Homme + Magazine.
Как передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru, снимками она поделилась в Instagram.
3-летний Райот Роуз позировал в джинсовой рубашке и брюках. В кадре мальчик стоял на чемодане Louis Vuitton. На других фото он был одет в шорты, пальто и водолазке, а также куртку и брюки.
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