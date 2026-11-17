Концертные записи шведской поп-группы Roxette, сделанные во время мирового турне 1991 года, легли в основу нового фильма, который выйдет в кинотеатрах и на телевидении.

Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, в основу проекта вошли записи трех концертов в Сиднее, ранее использованные для фильма Live-ism 1992 года. Архивные материалы были оцифрованы с помощью современных технологий, качество звука улучшено, а видеоряд заново смонтирован.

По словам основателя группы Пера Гессле, фильм позволяет вновь пережить эпоху наивысшей популярности Roxette, когда концерты коллектива по всему миру посетили почти 2 млн поклонников.

Особое значение для музыканта имеют кадры с участием вокалистки Мари Фредрикссон, скончавшейся в 2019 году от онкологии, и барабанщика Пелле Альсинга, ушедшего из жизни в 2020 году. Их памяти будет посвящена надпись в финальных титрах.

Выход фильма приурочен к 40-летию Roxette. В честь юбилея шведский телеканал SVT также подготовил документальный сериал из трех частей.

В настоящее время Пер Гессле продолжает выступать с песнями Roxette вместе со шведской певицей Леной Филипссон.

Roxette занимает второе место среди шведских музыкальных групп по объему продаж записей, уступая лишь прославленной ABBA.