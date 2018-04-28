Баку в Instagram российских звезд - ФОТО - ВИДЕО

Формула 1 каждый год притягивает в Баку тысячи туристов, среди которых всегда бывают зарубежные звезды.

На этот раз столицу Азербайджана посетили известная актриса Наталья Рудова, модели Ксения Бурда, Света Билялова и Анастасия Решетова.

В своем Instagram девушки делятся восторженными впечатлениями о проходящих в Баку гонках, фотографиями и видео, сделанными в столице Азербайджана.

"Честно говоря, мы не можем дождаться, чтобы увидеть одно из самых больших соревнований по скорости", - пишет Анастасия Решетова в подписи к одной из фотографий, сделанных вместе с Натальй Рудовой в Баку.

Также известная модель выложила видео, где поделилась впечатлениями о гонках.

"Салам Баку! Рада быть здесь! Красивый город, удивительные люди и самые быстрые машины", - пишет, в свою очередь, Света Билялова.

Другая российская модель Ксения Бурда пишет, что рада находиться в Баку и благодарит за теплый прием.

"Спасибо Баку за тёплый приём ! Я вас люблю" (с)

"Столько фоток, но невозможно передать всю красоту и масштабность этого события.. а какой звук..." (с)

Известная актриса Наталья Рудова же помимо фото, выложила видео с гоночной трассы, где в шуточной форме заявляет, что ничем не уступает гоночному болиду.

Отметим, что на страницу Натальи Рудовой в Инстаграм подписаны 3,1 миллион человек. На страницу Светы Биляловой - 6 миллионов. Ксении Бурда - 758 тысяч подписчиков, Анстасии Решетовой - 1,7 миллиона.

Day.Az представляет читателям видео с Instagram-страниц указанных российских звезд.

Ф.Агаларова, Т. Агавердиев

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