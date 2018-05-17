Глава миграционной службы о кадровых перестановках в структуре

Государственная служба миграции Азербайджана проанализировала обращения и жалобы граждан, в то же время на основании проведенных расследований обозначены определенные направления и сделаны первые шаги. Об этом в четверг сказал глава Государственной службы миграции Вюсал Гусейнов, комментируя информацию о наличии коррупционных фактов в структуре, передает Day.Az со ссылкой на Trend.

Гусейнов подчеркнул, что Служба будет стараться устранить имеющиеся недостатки, приняв во внимание указанные замечания.

"Безусловно, кадровые изменения являются частью нашего внутреннего кадрового управления. Это систематический процесс, и об этом уже была распространена определенная информация в прессе. Мы будем работать с такими кадрами, которые способны выполнить поручения главы государства, и обладают требуемыми знаниями и навыками. Очевидно, что осуществляемые реформы не исключают отстранения определенных лиц. Наш подход заключается в повышении знаний и способностей сотрудников и максимально полном и эффективном использовании этих качеств. В связи с этим произойдут определенные кадровые перестановки".

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