Минздрав Азербайджана создал спецкомиссию в связи с альпинистами

В Объединении судебно-медицинской экспертизы и патологической анатомии минздрава создана специальная комиссия в связи с найденными телами альпинистов. Об этом в четверг сообщили Trend в пресс-службе минздрава, передает Day.Az.

Возглавляет Комиссию заведующий Губинским районным отделением Объединения Чингиз Искендеров, в ее составе также главы Объединений судебно-медицинской экспертизы и патологической анатомии Хачмазского и Сиязаньского районов Гюндюз Танрывердиев и Низами Гасымов.

В пресс-службе отметили, что сначала тела были доставлены в Губинское районное отделение Объединения судебно-медицинской экспертизы и патологической анатомии минздрава, тем же вечером были исследованы, после чего переданы семьям.

Тело Намина Низами оглу Буниатзаде отправлено в Шамкирский район, Фариды Забиюлла гызы Джабраилзаде - в Масаллинский район, а тело Бабура Вагиф оглу Гусейнова доставляется в Баку.

В минздраве также сказали, что в соответствии с результатами исследований будет составлено соответствующее заключение, которое будет представлено в прокуратуру Губинского района.

Отметим, что тела альпинистов Джабраилзаде Фариды Забиюлла гызы, Гусейнова Бабура Вагиф оглу и Буниатзаде Намина Низами оглу, пропавших в горной местности Губинского района, были обнаружены вблизи Туфандага под снегом на глубине четыре метра.

Напомним, что в результате поисков членов Клуба воздушных и экстремальных видов спорта "Гилавар" Фариды Джабраилзаде, Бабура Гусейнова и Намина Буниятзаде было установлено местонахождение их палатки и обнаружены три тела (двое мужчин, одна женщина).

23 декабря прошлого года Фарида Джабраилзаде, Бабур Гусейнов и Намин Буниятзаде отправились в поход из селения Хыналыг Губинского района в направлении вершины Туфандаг и должны были вернуться 26 декабря. Связь с ними была прервана.

Как отмечалось в распространенном ранее совместном заявлении Генпрокуратуры и МЧС, Следственное управление по делам о тяжких преступлениях Генпрокуратуры Азербайджана возбудило уголовное дело по статье 314.2 (халатность, повлекшая тяжкие последствия по неосторожности) в связи с пропажей членов Клуба воздушных и экстремальных видов спорта "Гилавар", отправившихся в поход в направлении вершины Туфандаг 23 декабря 2017 года.

Другие интересные новости читайте на странице Day.Az в Facebook