Обнародованы результаты предварительной экспертизы найденных в Губе тел альпинистов.

Как сказали Trend в понедельник в министерстве здравоохранения Азербайджана, во время предварительного осмотра каких-либо следов травм - переломов, ранений на телах обнаружено не было, передает Day.Az.

В настоящий момент в бакинском отделении лаборатории Объединения судебно-медицинской экспертизы и патологической анатомии минздрава проводится экспертиза, после завершения которой будет составлено соответствующее заключение, результаты экспертизы будут направлены в прокуратуру Губинского района.

Точные причины смерти альпинистов будут известны после завершения экспертизы.

В Объединении судебно-медицинской экспертизы и патологической анатомии создана специальная комиссия в связи с найденными телами альпинистов.

Напомним, что 23 декабря прошлого года Фарида Джабраилзаде, Бабур Гусейнов и Намин Буниятзаде отправились в поход из селения Хыналыг Губинского района в направлении вершины Туфандаг и должны были вернуться 26 декабря. Связь с ними была прервана.

Как отмечалось в распространенном ранее совместном заявлении Генпрокуратуры и МЧС, Следственное управление по делам о тяжких преступлениях Генпрокуратуры Азербайджана возбудило уголовное дело по статье 314.2 (халатность, повлекшая тяжкие последствия по неосторожности) в связи с пропажей членов Клуба воздушных и экстремальных видов спорта "Гилавар", отправившихся в поход в направлении вершины Туфандаг 23 декабря 2017 года.

МЧС Азербайджана 16 мая сообщило, что в результате поисков членов Клуба воздушных и экстремальных видов спорта "Гилавар" Фариды Джабраилзаде, Бабура Гусейнова и Намина Буниятзаде было установлено местонахождение палатки альпинистов, а также обнаружены три трупа (двое мужчин и одна женщина) и другие вещи, принадлежавшие альпинистам.

Другие интересные новости читайте на странице Day.Az в Facebook