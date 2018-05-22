К сведению желающих поступить на госслужбу

Государственный экзаменационный центр (ГЭЦ) Азербайджана с сегодняшнего дня объявил общее собеседование для замещения 27 вакантных мест на административные должности видов А и В в 11 государственных органах. Об этом говорится в сообщении центра во вторник, передает Day.Az со ссылкой на Trend.

Общее собеседование пройдет по должностям в министерстве энергетики, Госкомитете по делам беженце и вынужденных переселенцев, Ширванском апелляционном суде, Госкомитете по вопросам имущества, Счетной палате, министерстве финансов, Шабранском районном суде, Лянкяранском суде по тяжким преступлениям, министерстве образования, Кельбаджарском районном суде, центральных аппаратах центральных органов исполнительной власти, структурах в их подчинении, местных организациях и районных судах.

Кандидаты, желающие участвовать в общем собеседовании, посредством "Формы обращения по государственной службе" должны ввести свою информацию в портал центра.

Кандидат должен подтвердить актуальность и полноценность документов и введенной информации и с 22 мая до 18:00 22 июня (30 дней) обратиться через портал для участия в собеседовании.Государственный экзаменационный центр (ГЭЦ) Азербайджана с сегодняшнего дня объявил общее собеседование для замещения 27 вакантных мест на административные должности видов А и В в 11 государственных органах, говорится в сообщении центра во вторник.

Общее собеседование пройдет по должностям в министерстве энергетики, Госкомитете по делам беженце и вынужденных переселенцев, Ширванском апелляционном суде, Госкомитете по вопросам имущества, Счетной палате, министерстве финансов, Шабранском районном суде, Лянкяранском суде по тяжким преступлениям, министерстве образования, Кельбаджарском районном суде, центральных аппаратах центральных органов исполнительной власти, структурах в их подчинении, местных организациях и районных судах.

Кандидаты, желающие участвовать в общем собеседовании, посредством "Формы обращения по государственной службе" должны ввести свою информацию в портал центра.

Кандидат должен подтвердить актуальность и полноценность документов и введенной информации и с 22 мая до 18:00 22 июня (30 дней) обратиться через портал для участия в собеседовании.

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