Команда Балаша Касумова выиграла с результатом, как Англия у Панамы - ФОТО

Команда известного азербайджанского знатока Балаша Касумова стала победителем финала Летней серии игр "Что? Где? Когда?" на Первом канале России, выиграв у зрителей со счетом 6:1. Об этом передает Day.Az со ссылкой на Trend.

Интересно, что в этот день, 24 июня, игра Англии и Панамы на чемпионате мира по футболу в России завершилась с тем же результатом.

В составе команды Балаша Касумова: трехкратный обладатель "Хрустальной совы" Юлия Лазарева (Москва), двукратные обладатели "Хрустальной совы - Михаил Скипский (Санкт-Петербург), Елизавета Овдеенко (Москва) и Дмитрий Авдеенко (Москва), а также Эльман Талыбов (Баку). Капитан - обладатель "Бриллиантовой" и "Хрустальной совы", звания "Лучший капитан Клуба" Балаш Касумов (Баку). Кстати, в начале июня Балаш Касумов был избран генеральным директором Общественного телевидения Азербайджана (İTV) на 4-летний срок. Балаш Касумов долгие годы является представителем российской программы "Что? Где? Когда?". Он также занимается продюссированием художественных и документальных фильмов.

В Летней серии "Что? Где? Когда?" против телезрителей играли пять команд. Та команда, которая выиграет у телезрителей последней, получает право играть в Зимней серии, где сможет претендовать на право участвовать в Финале года. В Первой игре против телезрителей выступила новая команда Ивана Жаркевича, проигравшая телезрителям со счетом 3:6. Во второй игре со зрителями сразилась легендарная команда Алеся Мухина, выигравшая 6:5. Затем играла команда Игоря Алексеева, все игроки которой являются представителями МИД России. Команда проиграла - 4:6. В четвертой игре безусловную победу одержали знатоки в лице команды Алены Повышевой со счетом 6:3.

"Что? Где? Когда?" - популярная телевизионная интеллектуальная игра, в которой команда знатоков в течение минуты ищет ответы на вопросы телезрителей. В эфире с 1975 года. Ведущий - Борис Крюк.