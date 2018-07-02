Стала известна дата экзамена по приему на госслужбу
Государственный экзаменационный центр Азербайджана объявил регистрацию на тестовый экзамен по приему на административные должности типа А. Об этом говорится в понедельник в сообщении ГЭЦ, передает Day.Az со ссылкой на Trend.
Тестовый экзамен состоится 29 июля по группам AA, AB и AC. Регистрация продлится до 18:00 27 июля. Экзамен будет проводиться с помощью компьютеров. Также в сообщении говорится, что экзамен состоится в бывшем здании Бакинского университета "Азия".
Желающие участвовать в экзамене должны создать на портале ГЭЦ "личный кабинет", после чего открывается счет. Оплатить участие в тестовом экзамене путем перечисления средств на счет в "личном кабинете" можно различными способами. Подробная информация об этом размещена на сайте payment.dim.gov.az. После создания "личного кабинета" и перечисления денег на счет необходимо пройти регистрацию для участия в тестовом экзамене.
Сумма, оплаченная лицами, прошедшими регистрацию, но не явившимися на экзамен, не возвращается.
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