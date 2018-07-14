Совещание в МВД: обсуждаются кровавые преступления в Гяндже
14 июля 2018 11:49 505
Министерстве внутренних дел проходит расширенное заседание.
Как сообщает Day.Az со ссылкой на АПА на заседании под председательством министра внутренних дел, генерал-полковника Рамиля Усубова принимают участие руководители всех городских и районных управлений и отделов.
Заседание коллегии посвящено итогам деятельности за первое полугодие 2018 года в борьбе с преступностью, охране общественного порядка и обеспечения безопасности, а также предстоящим задачам.
На заседании также будут обсуждены кровавые преступления, произошедшие в последние дни в Гяндже.
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