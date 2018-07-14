По дизайну уроженца Гянджи американцы выпустили военную версию внедорожника Tank - ФОТО

14 июля 2018 14:52

Американская компания Rezvani Motors представила военную версию своего первого внедорожника Tank, который выпускается с 2017 года. Новая модификация называется Military Edition, сообщает Trend со ссылкой на сайт компании, передает Day.Az.

Дизайнером Rezvani Tank является азербайджанец, уроженец Гянджи Самир Садыгов, выпускник Европейского института дизайна в Италии. Самир Садыгов уже многие годы занимается разработкой автомобилей. Это его третье сотрудничество с американской компанией. До этого он создал спорткар Rezvani Beast и внедорожник Rezvani Tank. Также сотрудничал с мировыми гигантами Volkswagen, Ferrari и Lamborghini

Главная особенность Rezvani Tank Military Edition - автомобиль получил бронекапсулу с самым высоким классом бронирования B7, а также пуленепробиваемые стекла, тепловизы, устройство постановки дымовой завесы, систему ночного видения. В оснащение внедорожника также входят шины ран-флэт (с пуленепробиваемым ободом), переговорное устройство для связи с людьми на улице, стробоскопы, кевларовый топливный бак и "ослепляющие огни", которые могут дезориентировать атакующих.

Машина выдерживает обстрел из винтовки СВД и автоматического оружия калибра 7,62 мм с бронебойно-зажигательным патроном. Помимо этого машина может быть оснащена противогазами и защитой от подрыва.

Бронемашина построена на рамной основе, оснащена системой полного привода, внедорожными шинами и усиленной подвеской, рассчитанной на большие нагрузки при езде по пересеченной местности.

 
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