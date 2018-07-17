В связи с событиями в Гяндже арестованы еще четыре человека

17 июля 2018 14:27

В связи с произошедшими в Гяндже последними событиями арестованы еще четыре человека.

Как сообщили Trend  в правоохранительных органах, были арестованы Джейхун Гурбанов, Вугар Аллахвердиев, Ульви Гусейнов и Алим Юсифов, передает Day.Az.

Согласно информации, арестованные обвиняются в планировании и организации теракта и беспорядков в Гяндже.

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