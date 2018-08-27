В Баку открылись школьные ярмарки
Открылись ярмарки для оптовой и розничной торговли школьными и офисными принадлежностями, которые ежегодно организуются Исполнительной властью города Баку.
Как сообщили Report в департаменте торговли и услуг ИВ города Баку, ярмарочные палатки устанавливаются преимущественно около станций метро, передает Day.Az.
Сообщается, что около отдельного выхода со станции метро Нарман Нариманов "Бакинского метрополитена" установлено 5 ярмарочных палаток. На территории около 10 районов столицы, а также на территории станций метро "28 мая", "Месар Аджеми", "Иншаатчылар" также функционируют ярмарочные палатки.
В палатках представлены все необходимые для школьников принадлежности.
Отметим, что ярмарки будут длиться до 25 сентября.
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