Тяжелое ДТП в Тертере, есть погибший - ФОТО
17 октября 2018 15:48 100
В Тертерском районе произошло ДТП с летальным исходом.
Как сообщает Day.Az со ссылкой на Report, авария зарегистрирована на территории села Сарыджалы.
Управляемый жителем Мингячевира Субхи Аббасовым грузовик марки "İSUZU" столкнулся с автомобилем "ВАЗ-21015".
В результате ДТП водитель легкового автомобиля Эльджан Алгумбетов погиб на месте происшествия.
По факту ведется расследование.
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