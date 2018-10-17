Тяжелое ДТП в Тертере, есть погибший - ФОТО

В Тертерском районе произошло ДТП с летальным исходом.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на Report, авария зарегистрирована на территории села Сарыджалы.

Управляемый жителем Мингячевира Субхи Аббасовым грузовик марки "İSUZU" столкнулся с автомобилем "ВАЗ-21015".

В результате ДТП водитель легкового автомобиля Эльджан Алгумбетов погиб на месте происшествия.

По факту ведется расследование.

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