В Азербайджане задержаны с поличным 25 коррупционеров
Главное управление по борьбе с коррупцией Азербайджана задержало в прошлом году 25 человек на месте преступления.
Об этом, как сообщает Day.Az со ссылкой на Trend, сказал во вторник на пресс-конференции заместитель Генпрокурора Азербайджана - начальник Главного управления по борьбе с коррупцией при Генпрокуроре Кямран Алиев на пресс-конференции по итогам деятельности Главного управления и Комиссии по борьбе с коррупцией в 2018 году.
Было отмечено, что за этот период Главным управлением были рассмотрены 8058 обращений граждан и расследованы 310 дел уголовного характера. Уголовное дело было возбуждено по 222 (71,7 процента) из этих материалов, по 88 материалам (28,3 процента) 61 должностное лицо подверглось дисциплинарной ответственности.
В течение отчетного периода 3854 обращения поступили в контактный центр "Горячей линии 161". По 19 из них были возбуждены уголовные дела.
Кроме того, в результате мер, принятых совместно с различными государственными органами, были восстановлены права граждан, и в соответствующие организации для устранения выявленных нарушений были направлены обращения.
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