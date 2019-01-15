В Азербайджане задержаны с поличным 25 коррупционеров

Главное управление по борьбе с коррупцией Азербайджана задержало в прошлом году 25 человек на месте преступления.

Об этом, как сообщает Day.Az со ссылкой на Trend, сказал во вторник на пресс-конференции заместитель Генпрокурора Азербайджана - начальник Главного управления по борьбе с коррупцией при Генпрокуроре Кямран Алиев на пресс-конференции по итогам деятельности Главного управления и Комиссии по борьбе с коррупцией в 2018 году.

Было отмечено, что за этот период Главным управлением были рассмотрены 8058 обращений граждан и расследованы 310 дел уголовного характера. Уголовное дело было возбуждено по 222 (71,7 процента) из этих материалов, по 88 материалам (28,3 процента) 61 должностное лицо подверглось дисциплинарной ответственности.

В течение отчетного периода 3854 обращения поступили в контактный центр "Горячей линии 161". По 19 из них были возбуждены уголовные дела.

Кроме того, в результате мер, принятых совместно с различными государственными органами, были восстановлены права граждан, и в соответствующие организации для устранения выявленных нарушений были направлены обращения.

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