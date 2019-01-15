К сведению поступавших на госслужбу в упраздненные госорганы

В Азербайджане отменены регистрация и проведение собеседований, объявленных по замещению вакантных мест в упраздненных государственных органах. Об этом, как передает Day.Az, сообщает во вторник Trend со ссылкой на Государственный экзаменационный центр (ГЭЦ).

Как сообщили в ГЭЦ, указом Президента Азербайджана от 14 января о создании ОАО "Azersilah" ликвидировано министерство оборонной промышленности. Поэтому отменена регистрация для участия в собеседовании на замещение вакантных мест, объявленная министерством четвертого января. Кандидаты, обратившиеся по этим должностям, могут пройти регистрацию для участия в собеседовании, относящемся к другим вакантным местам.

Другим указом Президента Азербайджана о дополнительных мерах по совершенствованию государственного управления от 14 января упразднен Секретариат межведомственной комиссии по охране государственной тайны при Президенте Азербайджана. Поэтому объявленные 27 ноября 2018 года собеседования, которые были запланированы с кандидатами, прошедшими регистрацию по вакантным местам в Секретариате, также отменены.

Напомним, что 14 января Президент Ильхам Алиев подписал указ о дополнительных мерах по совершенствованию государственного управления, согласно которому деятельность Фонда развития науки при Президенте Азербайджана и Бакинского международного центра мультикультурализма будет реорганизована на основе принципа самофинансирования.

Также упразднены Государственное агентство по альтернативным и возобновляемым источникам энергии, Фонд знаний при Президенте Азербайджана и Центр стратегических исследований при Президенте Азербайджана.

Кроме того, с целью реорганизации их деятельности на общественных началах ликвидируются Секретариат межведомственной комиссии по охране государственной тайны при Президенте Азербайджана, Рабочая группа Государственной комиссии Азербайджана по борьбе с наркоманией и незаконным оборотом наркотических средств, Рабочая группа Государственной комиссии по делам военнопленных, заложников и без вести пропавших граждан Азербайджана, Секретариат Тарифного совета Азербайджана.

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