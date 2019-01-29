Тяжелое ДТП в Азербайджане, есть пострадавшие
29 января 2019 15:06 340
В Сабирабадском районе произошло дорожно-транспортное происшествие.
Как сообщает Day.Az со ссылкой на Report, инцидент был зафиксирован в селе Туркади.
Так, управляемый жителем села Вилаятом Вагиф оглу Агаевым 1988 г.р. автомобиль марки KİA СERATO съехал с проезжей части и перевернулся. В результате, водитель и находившийся в автомобиле его сын Турал Агаев 2013 г.р. были госпитализированы с различными травмами в Сабирабадскую центральную районную больницу. Водитель в тяжелом состоянии был отправлен в одну из больниц города Баку.
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