Тяжелое ДТП в Азербайджане, есть пострадавшие

В Сабирабадском районе произошло дорожно-транспортное происшествие.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на Report, инцидент был зафиксирован в селе Туркади.

Так, управляемый жителем села Вилаятом Вагиф оглу Агаевым 1988 г.р. автомобиль марки KİA СERATO съехал с проезжей части и перевернулся. В результате, водитель и находившийся в автомобиле его сын Турал Агаев 2013 г.р. были госпитализированы с различными травмами в Сабирабадскую центральную районную больницу. Водитель в тяжелом состоянии был отправлен в одну из больниц города Баку.

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