Чехия экстрадирует в Азербайджан подозреваемого в мошенничестве
15 февраля 2019 15:54 66
Объявленный Азербайджаном в международный розыск мужчина задержан за границей.
Как сообщает Day.Az со ссылкой на Report, объявленный в розыск по линии "Интерпола" по ст. 178 (мошенничество) УК Азербайджана Керимов Низами Гулам оглу задержан в Чешской Республике.
Ведется работа по его экстрадиции в Азербайджан.Самое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!
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