Чехия экстрадирует в Азербайджан подозреваемого в мошенничестве

15 февраля 2019 15:54

Объявленный Азербайджаном в международный розыск мужчина задержан за границей. 

Как сообщает Day.Az со ссылкой на Report, объявленный в розыск по линии "Интерпола" по ст. 178 (мошенничество) УК Азербайджана Керимов Низами Гулам оглу задержан в Чешской Республике. 

Ведется работа по его экстрадиции в Азербайджан. 

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