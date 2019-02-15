Чехия экстрадирует в Азербайджан подозреваемого в мошенничестве

Объявленный Азербайджаном в международный розыск мужчина задержан за границей.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на Report, объявленный в розыск по линии "Интерпола" по ст. 178 (мошенничество) УК Азербайджана Керимов Низами Гулам оглу задержан в Чешской Республике.

Ведется работа по его экстрадиции в Азербайджан.