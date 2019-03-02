В связи с праздником Новруз с сегодняшнего дня по 14 адресам в Баку открылись ярмарки-продажи сельскохозяйственной продукции, сообщает в субботу Day.Az со ссылкой на Trend.

Ярмарки-продажи сельскохозяйственной продукции проводятся совместно Исполнительной властью города Баку и министерством сельского хозяйства при организационной поддержке Администрации Президента Азербайджана каждые субботу и воскресенье, начиная с сегодняшнего дня, а также каждый день с 16 по 21 марта во всех городах и райцентрах страны.

Day.Az со ссылкой на Trend представляет читателям фото с праздничных ярмарок.