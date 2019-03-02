Праздничные ярмарки в Баку - ФОТОРЕПОРТАЖ
2 марта 2019 13:53 943
В связи с праздником Новруз с сегодняшнего дня по 14 адресам в Баку открылись ярмарки-продажи сельскохозяйственной продукции, сообщает в субботу Day.Az со ссылкой на Trend.
Ярмарки-продажи сельскохозяйственной продукции проводятся совместно Исполнительной властью города Баку и министерством сельского хозяйства при организационной поддержке Администрации Президента Азербайджана каждые субботу и воскресенье, начиная с сегодняшнего дня, а также каждый день с 16 по 21 марта во всех городах и райцентрах страны.
Day.Az со ссылкой на Trend представляет читателям фото с праздничных ярмарок.Самое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!