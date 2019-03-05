С сегодняшнего дня на улице Сеида Джафара Пишевари, 2А ("Agro Mall", около круга третьего микрорайона) в Насиминском районе Баку открылась ярмарка. Как передает Day.Az, об этом сообщает во вторник Trend со ссылкой на Исполнительную власть города Баку.

На ярмарке фермеры, семейные хозяйства из различных регионов республики предлагают населению широкий ассортимент сельскохозяйственной продукции по ценам намного ниже рыночных.

Качество и цены продукции контролируют соответствующие структуры.

Напомним, что по поручению Президента Ильхама Алиева по 14 адресам в Баку и во всех городах и райцентрах страны со второго марта проводятся ярмарки. Ярмарки-продажи сельскохозяйственной продукции проводятся совместно Исполнительной властью города Баку и министерством сельского хозяйства при организационной поддержке Администрации Президента Азербайджана каждые субботу и воскресенье, а с 16 по 21 марта ежедневно во всех городах и райцентрах страны.