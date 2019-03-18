Для улучшения системы вентиляции в бакинском метрополитене привезены новые мощные вентиляторы.

Как передает Day.Az со ссылкой на Qaynarinfo, об этом сообщил официальный представитель ЗАО "Бакинский метрополитен" Бахтияр Мамедов.

По его словам, для дальнейшего улучшения системы вентиляции в бакинском метрополитене будут привезены два, а в ближайшие месяцы - еще пять вентиляторов.

"Это новое оборудование намного мощнее, чем существующее, и, после замены семи вентиляторов в метро, вентиляция в метро значительно улучшится", - сказал Мамедов.

Также Мамедов отметил, что этот процесс в метро будет продолжаться в течение всего года: "Мы предпримаем серьезные шаги в этом направлении".