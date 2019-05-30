Владелец лондонского "Челси" Роман Абрамович вместе с сыном наблюдал за игрой своей команды на финале Лиги Европы на Бакинском олимпийском стадионе, сообщает Day.Az.

Отметим, что на Бакинском олимпийском стадионе прошел финальный матч Лиги Европы УЕФА между английскими клубами "Челси" и "Арсенал", где команда Абрамовича одержала победу со счетом 4:1.