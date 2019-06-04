В Баку будет снесен мост Джаваншира, более известный как "Гагаринский" мост.

Как заявил эксперт в сфере транспорта Гусейн Абдуллаев, на основании предложенного государственного проекта, на его месте будет построена наземная дорога, сообщает Day.Az со ссылкой на Milli.Az.

По словам эксперта, это неоднозначный, но заслуживающий внимания проект.

"В 1962 году строительство "Гагаринского" моста (который по сути является путепроводом) преследовало одну цель - соединить Бакинский морской грузовой порт с бакинской железнодорожной станцией Баку-Грузовая, устранить шлагбаум для автомобилей и железнодорожный переезд. Сейчас Бакинский грузовой порт перенесли в другое место, и мост, а также железная дорога под ним, утратили свое значение. К тому же он устарел, чтобы поддерживать его в рабочем состоянии, нужно вкладывать средства, нужна реконструкция (если решат оставить его)", - сказал эксперт.

Что касается решения построить на месте моста дорогу, Абдуллаев сказал, что об этом нужно думать уже сейчас, просчитывать, например, как дорогу будут переходить пешеходы.

"Это градостроительный проект, и проект нужный. Но надо например, организовать ответвление к концу улицы Низами. Кроме того, рядом есть парк для местных жителей, есть Port Baku. Как люди будут туда добираться через дорогу? Эти вопросы надо решить заранее. Помимо этого, важно построить тут многоуровневую парковку", - сказал эксперт.

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