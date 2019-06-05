Популярная в Youtube блогерша азербайджанского происхождения Амина Мирзоева, известная под псевдонимом Tenderlybae, по популярности на днях обогнала Ольгу Бузову. Тому свидетельствует рейтинг "Медиатренды" в социальной сети ВКонтакте.

Как сообщает Day.Az, стримерша начала заниматься видеоблогом в возрасте 13 лет, что в итоге принесло свои плоды в виде формирования стабильной фан-базы подписчиков. Сегодня у нее в Instagram около 900 тысяч подписчиков.

17-летняя девушка родилась и проживает в Москве. Несмотря на свой юный возраст, сумела обрести стабильную фан-базу, которая не просто ее морально поддерживает и сопереживает, но и регулярно присылает финансовую благодарность. На достигнутом Амина останавливаться не собирается, у нее в планах выпуск полноценного музыкального альбома, где она смогла бы полностью раскрыть себя как творческую личность.

Н. Гасымова

15 000-dək krediti 15 dəqiqəyə əldə et!