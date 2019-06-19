В течение этого года в Турции ожидается рост числа азербайджанских туристов. Как передает Day.Az, об этом сказал эксклюзивно Trend в среду посол Турции в Азербайджане Эркан Озорал.

По его словам, число посещающих Турцию азербайджанских туристов с каждым годом растет.

Озорал сказал, что в этом году ожидается рост числа туристов не только из Азербайджана, но и приезжающих из других стран, добавив, что больше всего ожидается российских туристов.

Отметим, что по информации министерства культуры и туризма Турции, в 2018 году страну посетили 858,5 тысячи азербайджанских туристов, что на 12,15 процента больше в сравнении с 2017 годом. Азербайджанцы составили 2,17 процента туристов, приехавших в Турцию в прошлом году.

В 2018 году Турцию посетили 39 468 492 иностранных гражданина, среди которых лидировали россияне (5 986 184 человека).

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