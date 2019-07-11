https://news.day.az/society/1136911.html Жуткая находка в хачмазской школе
Жуткая находка в хачмазской школе
В Хачмазе во дворе средней школы обнаружен труп мужчины.
Как сообщает Day.Az со ссылкой на ONA, установлено, что умерший - житель Хачмаз Багиров Рафиг Мустафа оглу (1976 г.р.). По предварительной информации, следов насилия на теле не обнаружено.
По факту ведется расследование.
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