В Хачмазе во дворе средней школы обнаружен труп мужчины.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на ONA, установлено, что умерший - житель Хачмаз Багиров Рафиг Мустафа оглу (1976 г.р.). По предварительной информации, следов насилия на теле не обнаружено.

По факту ведется расследование.

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