Возникли перебои в обеспечении природным газом Хачмазского и Уджарского районов.

Как сообщили в среду Trend из производственного объединения "Азеригаз", газовая линия диаметром сто миллиметров, обслуживающая часть села Нараджан Хачмазского района, была повреждена в результате ДТП, вследствие чего была остановлена подача газа в село в 03:30. В связи с другим ДТП в селе Гянджали остановлено газоснабжение, начиная с 10:25. На территории обеих сел образовались перебои в снабжении газом 200 абонентов.

В связи с присоединением 110-миллиметровой газовой линии к сети в селе Халадж Уджарского района, подача газа в село приостановлено с 09:30, что вызвало перебои в подаче газа 140 абонентам. В течение дня после ремонтных работ газоснабжение будет восстановлено.

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