https://news.day.az/society/1145771.html Тяжелое ДТП в Хачмазе, есть погибший
Тяжелое ДТП в Хачмазе, есть погибший
В Хачмазском районе Азербайджана произошло ДТП со смертельным исходом.
Как сообщили АПА в пресс-службе МВД, 7 августа около 15:00 на территории села Селим-оба Хачмазского района автомобиль марки "Hyundai", управляемый жителем города Худат Мирзаевым Матлабом, врезался в дерево на обочине, передает Day.Az.
Водитель был доставлен в больницу, где в последствии скончался.
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