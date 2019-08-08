В Хачмазском районе Азербайджана произошло ДТП со смертельным исходом.

Как сообщили АПА в пресс-службе МВД, 7 августа около 15:00 на территории села Селим-оба Хачмазского района автомобиль марки "Hyundai", управляемый жителем города Худат Мирзаевым Матлабом, врезался в дерево на обочине, передает Day.Az.

Водитель был доставлен в больницу, где в последствии скончался.

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