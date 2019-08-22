Одной из часто встречаемых болезней современного времени являются глистные заболевания. До сих пор было выявлено около 250 болезнетворных видов глистов в человеческом организме. По сведению Всемирной Организации Здравоохранения каждый год более 50% населения мира заражаются глистными заболеваниями. Около 70-80% зараженных являются дети.

Пути заражения глистными инвазиями. Глистные инвазии попадают в организм человека через грязную воду, немытые или плохо вымытые фрукты, овощи, зелень, сырое или полусырое мясо и рыбу. Несоблюдение обычных гигиенических правил (не мыть руки до еды и после туалета), плохие привычки (грызть ногти) увеличивают риск заражения организма глистами. Иногда у взрослых людей при длительном глистном заболевании болезнь переходит в хроническую форму и не проявляются симптомы заболевания. Поэтому очень важно периодически обследоваться и получать лечение.

Основные симптомы гельминтозов. У людей, зараженных глистными инвазиями, наблюдается бледность кожи, иногда беловатые пятна, легкие желтушные симптомы, темные круги под глазами. Обычно у больного наблюдается понижение аппетита, тошнота, рвота, слюнотечение во время сна, запор или понос, часто, внезапно начинающиеся и резко прекращающиеся кишечные спазмы, чесание в области ануса, нарушение сна, скрежет зубов во сне и т. д. При указанных симптомах необходимо обратиться к паразитологу.

Осложнения гельминтозов. Глистная инвазия может привести к многочисленным осложнением в организме. Гельминтозы могут быть причиной авитаминозов (нехватка витаминов и микроэлементов) и анемии. Гельминтозы могут привести к кишечному дисбактериозу. Дисбактериоз проявляет себя диспепсическими нарушениями (метеоризм, коликами в животе, понос или запор). Глисты могут попасть в желчные протоки и помешать оттоку желчи. В результате этого может развиться механическая желтуха. Нарушается функция печени. К осложнениям гельминтозов также можно отнести понижение аппетита, похудение (особенно у детей), нарушение нервной системы, нервозность, депрессию, нарушение сна и т. д.

Профилактика гельминтозов. Для профилактики гельминтозов в первую очередь нужно строго соблюдать правила личной гигиены. При лечении гельминтозов используются противоглистные препараты. В комплексное лечение так же должны включаться препараты на растительной основе (содержащие семена тыквы, чеснок, тысячелистник, гвоздику, душицу, тимьян, гранат, куркуму и т.д.), которые выводят из организма уничтоженные гельминты посредством усиления перистальтики кишечника, восстанавливают нарушенную микрофлору кишечника. Если у кого-то в семье обнаружены глистные заболевания, то все члены семьи должны получать лечение от глистов. Потому что риск передачи глистов от человека к человеку очень высок.

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