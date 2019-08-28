https://news.day.az/society/1151041.html К сведению желающих поступить на госслужбу
К сведению желающих поступить на госслужбу
Государственный экзаменационный центр (ГЭЦ) Азербайджана продолжает регистрацию на пробный экзамен в электронном формате, который пройдет 30 августа с целью помощи в подготовке к тестовому экзамену лиц, желающих поступить на госслужбу. Как передает Day.Az, об этом сообщает в среду Trend со ссылкой на Центр.
Пробный экзамен по группам AA, AB, AC, BA, BB начнется в 10:00.
Кандидаты будут сдавать экзамен в здании ГЭЦ (улица Абдулвахаба Саламзаде, 28).
Онлайн-регистрация для участия в экзамене завершится 30 августа в 09:00.
Зарегистрироваться можно на сайте ГЭЦ.
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