В Хачмазе неизвестный автомобиль повредил газовую линию.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на АПА, из-за повреждения газовой линии Хачмаз-Ялама в селе Ялама произошел перерыв в газоснабжении 860 абонентов.

В настоящее время ведутся ремонтно-восстановительные работы для восстановления подачи газа.

15 000-dək krediti 15 dəqiqəyə əldə et!