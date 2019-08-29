https://news.day.az/society/1151535.html В Хачмазе из-за ДТП сотни людей остались без газа
В Хачмазе из-за ДТП сотни людей остались без газа
В Хачмазе неизвестный автомобиль повредил газовую линию.
Как сообщает Day.Az со ссылкой на АПА, из-за повреждения газовой линии Хачмаз-Ялама в селе Ялама произошел перерыв в газоснабжении 860 абонентов.
В настоящее время ведутся ремонтно-восстановительные работы для восстановления подачи газа.
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