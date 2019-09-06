https://news.day.az/society/1153648.html Страшная авария в Хачмазе, есть погибший
Страшная авария в Хачмазе, есть погибший
В Хачмазском районе Азербайджана произошло дорожно-транспортное происшествие со смертельным исходом.
Как передает Day.Az со ссылкой на oxu.az, инцидент зарегистрирован на участке автодороги Гяндоб-Ялама, проходящем через территорию села Гусарчай.
Житель поселка Набрань 59-летний Мирбала Оруджев на автомобиле марки Hyundai Sonata сбил 59-летнего жителя села Гусарчай Ислама Джаныева. Пешеход от полученных травм скончался на месте происшествия.
Отметим, что М.Оруджев является директором средней школы в Набрани.
По факту ведется расследование.
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