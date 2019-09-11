Страшная авария в Хачмазе, есть пострадавшие
Сегодня днем в Хачмазе произошло ДТП, в результате которого пострадали 5 человек.
Как сообщает Day.Az со ссылкой на ONA, на участке дороги Гандоб-Ялама, проходящем по территории села Нараджан Хачмазского района, автомобиль марки "ВАЗ-21015", за рулем которого находился Гахраман Гасымов, столкнулся с грузовиком марки "ГАЗель".
Пострадавшие в ДТП жители Сиязанского района - Ахундов Тофиг Мамедрза оглу (1963 г.р.), Ахундова Разия Бейбут гызы (1988 г.р.), Ахундова Нурай Махир гызы (2014 г.р.), Ахундова Нилай Махир гызы (2017 г.р.) и житель села Бостанчы Хачмазского района Бейбутов Аллахверди Бейбут оглу (1999 г.р.) помещены в Хачмазскую центральную районную больницу. Они являются членами одной семьи.
По факту проводится расследование.
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